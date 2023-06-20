شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أفريقية النواب" يطالب بخطة للوصول لـ 70%؜ مكونا مصريا في الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أنه حان الوقت ليكون لدينا قانون صناعة موحد يقضي على السلبيات الموجودة ويحل أزمة الصناعة في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع مقدم من النائب علاء حمدى قريطم بشأن قانون الصناعة الموحد.

أضاف رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أنه يجب أن يكون المكون المصرى أكثر من 70٪؜ في الصناعة، إلى جانب ضرورة تعميق الصناعة المحلية، فهناك دول غزت أفريقيا لم نعد قادرين على منافستها، ومن ثم تبرز ضرورة الاستماع لآراء المستثمرين في مصر.

أضاف الجبلي أنه لا يوجد قناة اتصال بين المستثمر والحكومة، لوضع خطة يتم متابعتها وتنفيذها على أرض الواقع، ومن ثم ينبغي أن يكون هناك جلسات مستمرة بين الحكومة والمستثمرين ووضع آلية عمل مشتركة تفضي إلى زيادة الاستثمار وتشجيع الصناعة في مصر.