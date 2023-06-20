انت الان تتابع خبر توتنهام يرفض انتقال نجمه الكوري إلى الاتحاد السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدم اتحاد جدة، عرضا يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لضم نجم توتنهام، بالإضافة إلى عقد مدته 4 سنوات بقيمة 30 مليون يورو في الموسم الواحد من أجل سون.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فقد رفض توتنهام، العرض السعودي، ويخطط لاستمرار سون مع الفريق خلال الموسم الجديد.



وينتهي عقد سون مع توتنهام في 2025، ولا يزال لاعبا مهما مع السبيرز بعد أن سجل 145 هدفا في 371 مباراة منذ انضمامه للفريق اللندني، قادما من باير ليفركوزن في صيف 2015.