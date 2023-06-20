انت الان تتابع خبر روسيا تؤكد مواصلتها القتال في حال قام الناتو بهذا الامر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء حديث لافروف للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقد في مدينة مينسك.

وقال لافروف: "إذا أعلن الناتو مرة أخرى على لسان ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف، أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا، فإن هذا يعني أنهم يريدون القتال".



وأضاف: "حسنًا، دعهم يقاتلون، ونحن من جانبنا مستعدون لذلك".