انت الان تتابع خبر مقتل وإصابة 8 إسرائيليين بإطلاق نار فلسطيني في الضفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت هيئة "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية، بمقتل 4 إسرائيليين تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من مستوطنة "عيلي" شمال الضفة.

وذكرت الهيئة أنه تم نقل أربعة جرحى آخرين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، أحدهم في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة وواحد في حالة خفيفة.



وأوضحت مصادر إسرائيلية أن العملية وقعت في محطة محروقات عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله.