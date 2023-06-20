شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب تستمع لآراء المستثمرين حول مشروع قانون الصناعة الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد لجنة استماع أخرى بحضور اللجان المتخصصة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم، مشيرا إلى أن لجنة الاستماع ستمثل المجموعة الاقتصادية لأهمية هذا القانون، من أجل صناعة وطنية تنافس عالميا وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء خلال مناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم.

وشدد معتز على ضرورة إلغاء قوانين الصناعة السابقة وتشريع قانون جديد شامل يسهل الإجراءات على المستثمرين بهدف تطوير الصناعة، مطالبا المستثمرين بتقديم رؤيتهم حول القانون بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

فيما أكد طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية أن هناك وزارات وقوانين متداخلة مع وزارة الصناعة، مطالبا بالسرعة في إقرار هذا القانون لأنه سينظم عملية تحويل الاقتصاد الغير رسمي الي اقتصاد رسمي.

بدوره قال الدكتور رامز جورج ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، أنه لابد أن تضع الدولة يدها على أسعار المطور العقارى لتشجيع الصناعة، موضحا أن صناعة الأدوية في بعض الدول تتبع وزارة الصناعة وليس وزارة الصحة.

في سياق متصل طالب إيهاب رأفت ثابت ممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بتفعيل نظام الشباك الواحد، مشيرا إلى أن القانون المطروح للمناقشة به أكثر من 15 هيئة رغم أهميتها إلا أنه يكلف المستثمر جهدا ورسوم، مشددا علي ضرورة منح الرخصة الذهبية للمستثمرين لحين الانتهاء من الإجراءات.