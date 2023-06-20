شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: خارجية النواب تتواصل مع الحكومة لإنهاء ملف مكاتب التصديقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أخر تطورات مكاتب التصديقات علي مستوى الجمهورية، خلال إجتماع اليوم الثلاثاء.

وقال النائب طارق الخولي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن ملف مكاتب تصديقات الخارجية يُعد من الملفات التي توليها اللجنة أهمية خاصة، وأن المواطن المصري على رأس أولوياتها في هذا الملف وأنها تسعى لإزالة أي معوقات تواجه المواطن بشأن هذا الملف، مشيدا بالإنجازات التي حققتها اللجنة بشأن مكاتب التصديقات في الفترة السابقة، مؤكدا أن اللجنة تتواصل مع الحكومة لإنهاء جميع المعوقات بخصوص هذا الشأن.

وأشار إلي أنه قد تم الانتهاء من التدريب النظري الخاص بالموظفين المنتدبين من ديوان عام محافظة الدقهلية (عدد أربعة أفراد) ويتم حالياً مرحلة التدريب العملي في مكتب تصديقات مدينة طلخا.

وأكد النائب طارق الخولي أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تتواصل مع الحكومة بشأن الانتهاء من إنجاز هذا الملف، وتسعي لتعزيز زيادة مكاتب التصديقات بجميع المحافظات، وأن اللجنة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطن بسبب مكاتب التصديقات.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها اللجنة بشأن مكاتب التصديقات في الفترة السابقة، حيث قامت وزارة الخارجية بعمل معاينة للمكتب الجديد الموجود في مدينة المنصورة وتم إبداء بعض الملاحظات مثل عمل استراحة للمواطنين واستكمال تأسيس المكتب وتقوم المحافظة – حالياً – في عمل هذه الملاحظات، وفى انتظار الانتهاء منها حتى يتم استلام المبنى وتشغيله.