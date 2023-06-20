شكرا لقرائتكم خبر عن المدير العام للإيسيسكو يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، حيث بحثا آفاق التعاون بين المنظمة والمجلس بعدد من المجالات، وفي مقدمتها التدريب وبناء قدرات الإعلاميين.

واستهل الدكتور المالك اللقاء، الذي تم اليوم الإثنين (19 يونيو 2023) بمقر الإيسيسكو في الرباط، بتجديد التأكيد على تميز العلاقات بين المنظمة وجمهورية مصر العربية في مجالات اختصاص الإيسيسكو، منوها بدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظمة، برعايته مؤتمرها العام الذي انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في ديسمبر 2021، ورعايته لعام الإيسيسكو للشباب، والذي سيتم إطلاقه خلال شهر يوليو المقبل، ويشهد تنفيذ الإيسيسكو مبادرات وبرامج لفائدة شباب دول العالم الإسلامي تتواصل على مدار عام كامل.

ومن جانبه ثمن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر الأدوار التي تقوم بها الإيسيسكو لدعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، مؤكدا حرصه على بناء تعاون مثمر بين المنظمة والمجلس.

وتطرق اللقاء إلى أبرز محاور الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للإيسيسكو، وأهم ما تنفذه المنظمة من مبادرات وبرامج وأنشطة، خصوصا في مجال بناء قدرات الصحفيين والإعلاميين بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولها الأعضاء، لمواكبة التطورات التي تشهدها المهنة، والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتنمية مهارات العاملين بالمجال.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لبناء تعاون مثمر بين الإيسيسكو والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، يتضمن برامج ومشاريع عملية محددة يتم إدراجها في اتفاقية للتعاون.

حضر اللقاء من الإيسيسكو الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال، وسالي مبروك، مديرة مكتب المدير العام، وسامي القمحاوي، مدير إدارة الإعلام والتواصل المؤسسى.

وعقب اللقاء اصطحب الدكتور المالك الكاتب الصحفى كرم جبر فى جولة بالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذى يستضيفه مقر الإيسيسكو حاليا، كأول نسخة خارج المملكة العربية السعودية، بشراكة مع رابطة العالم الإسلامى والرابطة المحمدية للعلماء.