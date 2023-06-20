انت الان تتابع خبر حميدتي يتهم الجيش بإفتعال "الفتنة" ويدعو لتهدئة الأوضاع في الجنينة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشف حميدتي عن اتصالات مكثفة تجريها قوات الدعم السريع لتهدئة الأوضاع في المدينة وكشف ملابسات حادثة اغتيال والي غرب دارفور.

وقال في خطاب مسجل نشره على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إنه "يمتلك أدلة ومعلومات بشأن تسليح مخابرات الجيش لأبناء القبائل لإشعال حرب قبلية في الإقليم".



وأضاف، أنه "أصدر أوامره لقوات الدعم السريع بعدم التدخل في الصراع القبلي في مدينة الجنينة، متهما الجيش بالمشاركة بالأسلحة الثقلية والدبابات".

وتابع، إن "لجنة التحقيق الداخلية التي شكلها ستتوجه فورا إلى الجنينة وتبدأ بتقصي الحقائق حول حادثة الاغتيال وهي على استعداد تام لتعاون مع أي لجنة تحقيق مستقل".

وأعلنت وسائل إعلام محلية عن مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر في مدينة الجنينة، الأربعاء الماضي.

وتداول ناشطون فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه يصور مقتل الوالي، الذي يظهر فيه وهو على الأرض غارق في دمائه.

