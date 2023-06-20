انت الان تتابع خبر انتر ميامي يوضح الاستفادة من التعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ليونيل ميسي أعلن نيته الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للمحترفين بداية من الموسم المقبل بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وجاءت خطوة انتقال ميسي إلى ميامي لتصدم المشجعين، خاصةً بعدما تقدم الهلال السعودي بعرض ضخم لضم اللاعب، بجانب رغبة برشلونة في استعادة هدافه التاريخي.



وفي هذا السياق، أكد خورخي ماس أنه يشعر بمسؤولية كبيرة في الدوري الأمريكي بسبب ضرورة الاستفادة من وجود ربما أعظم لاعب في كرة القدم على الإطلاق بعد إسدال الستار على مسيرته في أوروبا.

وقال خورخي ماس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لم يتم تغيير أي قواعد لإدراج ميسي في قائمة إنتر ميامي".

وأضاف: "أعتقد أنه عندما سنتحدث عن الرياضة في الولايات المتحدة، سيكون هناك دائما مرحلة ما قبل ميسي، ومرحلة ما بعد ميسي".

وأكمل: "لا يمكنني المبالغة في التأكيد على حجم هذا الإعلان، إن وجود أعظم لاعب في العالم هنا هو أمر مهم لدورينا ونظام كرة القدم في الولايات المتحدة".

وأردف: "يأتي ليونيل ميسي إلى هذا البلد للفوز بالكؤوس وإحداث فارق، أعتقد أنه يتحتم عليّ وعلى شركائي في الدوري والمالكين الآخرين اغتنام الفرصة".

وأنهى مالك إنتر ميامي تصريحاته بالإشارة إلى أنه يستهدف أن يكون الظهور الأول لصاحب الـ35 عاما مع الفريق ضد كروز أزول يوم 21 يوليو/تموز المقبل، وذلك ضمن منافسات كأس الدوري الأمريكي.

