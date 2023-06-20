النائب أحمد السعدون يتصدر الترند بعد توليه رئيس مجلس الأمة الكويتي بالتزكية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النائب الكويتي أحمد السعدون محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع فوزه بمنصب رئيس مجلس الأمة الكويتي بالتزكية.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي زكى في جلسته العادية الأولى المنعقدة اليوم الثلاثاء، النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيساً لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.

وفي سياق متصل قال نائب الأمير وولي العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، في كلمته بافتتاحية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء :"الخطاب اليوم هو وثيقة العهد الجديد بإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة، وهناك مرحلة جديدة نقف أمامها عنوانها العمل والإصالح من أجل الكويت".

ووفق وسائل الإعلام الكويتية قال نائب ولي العهد:"لن تتدخل الحكومة في اختيار المناصب بمجلس الأمة ولجانه، ليكون المجلس سيد قراراته، على أعضاء التشريعية الوفاء بالعهود والارتقاء بالممارسة الديموقراطية، نأمل من أعضاء السلطة التشريعية إصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية، واسمحوا لي أن أتحدث لكم حديث الأب لأبنائه وحديث الأخ لإخوانه، الجميع شركاء في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم كل من موقعه".

وتابع:"إلى أبناء وطني العزيز، كنتم أوفياء في حسن الاختيار لأعضاء مجلس الأمة، إلا أنه ينقصه أمر على درجة من الأهمية وهو متابعة ومحاسبة النواب في حال التقصير، وسيكون أول من سيحاسب الحكومة عن عملها، قبل أعضاء مجلس الأمة، ولابد من تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن أداء واجبه الوطني، والاهتمام بكل من خدم الوطن وتقاعد سنخدمه كما خدمنا، نوجه الجهاز الإعلامي بالحكومة الذي يعتبر إعلام ملك للشعب بأن يعقد ندوات شعبية لمناقشة كل ما يهم المواطنين".

أبرز الملعومات عن أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي

يذكر أن النائب السعدون من مواليد 1934 وشغل العديد من المناصب منها: