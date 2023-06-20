شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بزيادة التوعية بقضايا الأسرة ودراسة اجتماعية عن حالات الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، الأجندة التشريعية للمجلس القومى للمرأة وأوجه التعاون ببنه وبين اللجنة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وأثار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عددا من الملفات الهامة المتعلقة بالمرأة خلال اجتماع اللجنة.

وتساءل أبو العلا، عن دور المجلس القومى للمرأة فى ملفات الأحوال الشخصية، وزواج القاصرات، والطلاق في ظل ارتفاع معدلات الطلاق، داعيا إلي إعداد دراسة اجتماعية عن الطلاق.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيضا ملف الزيادة السكانية، لابد أن يكون للمجلس القومى للمرأة دور أقوى من مجرد اشتراكه في مبادرات تنظيم الأسرة، مضيفا، أيضا ماذا عن دور المجلس بشأن محو الأمية.

ودعا إلى تغيير دور المجلس بشأن تمكين المرأة، إلى التمكين الاقتصادى للأسرة ككل.

فيما أشارت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان، إلي أهمية التنسيق والتعاون بين المجلس القومى للمرأة والنواب ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس في إعداد مشروعات القوانين، بحيث يكون دفعة أقوى وأسرع لتلك التشريعات.

وتساءلت سليم، عن آلية دراسة تعديلات قانون الأحوال الشخصية وتعديلات الوصاية في ظل مناقشات وتوصيات الحوارالوطنى

وطالبت النائبة فاطمة سليم، بزيادة حملات التوعية عبر وسائل الإعلام والدراما بشأن قضايا الأسرة والمرأة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أهمية ذلك التنسيق مشيرة إلى أنه يحدث خلال خطوات مناقشة التشريعات

وبشأن حملات التوعية، أشارت إلى أن المجلس يسعى لمزيد من تلك الحملات عبر الدراما باعتبارها أقوى تأثيرا.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية، قالت مرسى، إن الرئيس السيسي سبق ووجه بتشكيل لجنة من القضاه لإعادة صياغة تعديلات القانون، ومن المقرر أن يخرج عن مشروع قانون يعرض في حوار مجتمعى

وأوضحت أن المجلس القومى للمرأة له عدد من المحددات بشأن التعديلات، وهى أنه يريد ضمان تحقيق الحق والتوازن وأن تكون المصلحة الفضلي للطفل، مؤكدة أهمية ذلك التشريع نظرا لأنه يمس الأسرة المصرية.