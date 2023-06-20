شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الأحزاب السياسية .. مشاركة من أجل الوطن..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد عام مضى ورؤية عام مقبل، يعقد أكبر ملتقى سياسي بمشاركة حزب مستقبل وطن، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا، وحزب المؤتمر وحزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهوري وحزب مصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

ويهدف الملتقى، جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وما هي رؤيتها للعام المقبل، من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية، ويشمل الأعضاء المشاركة: أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري.

ويبدأ الملتقى 21 يونيو في محافظة القاهرة كمرحلة أولى، وتشمل المرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.