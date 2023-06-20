شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: مائدة الحوار الوطني تسع الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار يرحب بالجميع، ومائدته تتسع للجميع ولكافة آرائهم دون حجر عليها.

وقال فوزي خلال كلمته في لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن طبيعة الحوار تختلف عن طبيعة البرلمان بغرفتيه نواب وشيوخ في المناقشات، حيث إن الحوار يتنوع بتبادل الرأي وخلق مساحات مشتركة، لذلك لا يوجد وجه مقارنة في المناقشات أو الآثار المترتبة، مضيفا: "نحترم الدستور دون حجر على أى شخص أو رأيه".

كما شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، فى جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني، في المحور الاقتصادي ولجنة الدين العام وعجز الموازنة، وتحدث خلالها الدكتور عماد قطارة أمين التدريب بحزب المصريين الأحرار.

قال عماد قطارة ممثل حزب المصريين الأحرار، إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل حوالي 60% من الاقتصاد المصري، مؤكدا ضرورة تسهيل الإجراءات وتفعيل سياسة الشباك الواحد لتوفير الوقت، بجانب شمولية الموازنة العامة للدولة، بجانب تعزيز شمولية كافة الجهات والقطاعات.

كما أوصى بضرورة تنوع مصادر الدخل من خلال توفير إمكانية عمل ودائع بالدولار للعاملين بالخارج، وتنشيط السياحة بكافة أنواعها على أنها مصدر هام للعملة الأجنبية، والاهتمام بالصناديق الخاصة وجعل لها دور هام وفعال في التمويل والاقتراض بفائدة أقل من القطاع المصرفي، وتغيير المفهوم عن أننا شعب استهلاكي والانتقال إلى أن نكون شعبا منتجا الأمر الذي يبدأ من تنظيم حملات توعية بالمدارس.

وأوصى بضرورة إجراء إصلاح مالي شامل يعتمد على الإصلاح الإداري والهيكلي والاعتماد على التنمية في القطاع البشري، بجانب الاهتمام بالاستثمار الخارجي.

كما يحضر الجلسة الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب والمقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة وايضا عن الحزب حضر عمرو فتحي الرئيس التنفيذي السابق لشركة مدينة دمياط للأثاث، الرئيس التنفيذي الأسبق اتحاد الصناعات المصرية، عضو لجنة الضرائب والجمارك الحالي باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي والمصرفي.