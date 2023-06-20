شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يعلن مشاركة تحالف الأحزاب السياسية في أكبر ملتقى سياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك تحالف الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا في أكبر ملتقى سياسي بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب المؤتمر وحزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهوري وحزب مصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

قال النائب تيسير مطر ، رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ ، إن التحالف يرحب بالمشاركة في أكبر ملتقي سياسي مع الأحزاب الحديث عن جهود الأحزاب وما حققه التحالف في الشارع المصري، مشيدا بهذه الفكرة وذلك لوضع رؤية كاملة للعمل السياسي والمجتمع خلال الفترة المقبلة من أجل المصلحة العليا للوطن.

وأضاف مطر، أن هذا الملتقي سيكون له صدى كبير في الشارع المصري، مشيرًا إلى أننا في ظل الحوار الوطني والمشاركة الواسعة نحتاج إلى العمل المشترك من أجل الدولة المصرية.

ويهدف الملتقى، جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وما هي رؤيتها للعام المقبل، من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية، ويشمل الأعضاء المشاركة: أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري.

ويبدأ الملتقى 21 يونيو في محافظة القاهرة كمرحلة أولى، وتشمل المرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.