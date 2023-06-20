شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" لممثلى الأندية: الرياضة تشهد اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعطى ملف الرياضة المصرية اهتماما غير مسبوق، وهو ما يتطلب من الجميع سواء أعضاء مجلس النواب وأعضاء المنظومة استغلال تلك الفرصة للنهوض بالرياضة.

وأضاف، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، لبحث مشاكل الأندية الشعبية، أن هناك العديد من الأندية الجماهيرية التى أصبحت في طي النسيان، وأصبحت صفحات من التاريخ، وهو ما يتطلب مساندة الأندية الجماهيرية الحالية حتى لا تصاب بذلك الاندثار.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة اليوم، لمساعدة الأندية الشعبية جاء بناءً على توصية من عدد من النواب من مختلف المحافظات، لافتا إلى أن دور اللجنة التصدى للمشكلات التى تواجه الأندية والعمل على حلها بالتعاون مع الحكومة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا في وقت لاحق متعلق بشكاوى الأندية من دورى المحترفين، وذلك بحضور ممثلى اتحاد الكرة، وذلك بعدما طرح عدد من ممثلى الأندية مشكلة دورى المحترفين خلال الاجتماع.