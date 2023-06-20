انت الان تتابع خبر البولاني يدعو السوداني لشمول الديوانية ضمن جولة التراخيص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا عضو مجلس النواب جواد البولاني، الثلاثاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لشمول محافظة الديوانية ضمن جولة التراخيص.

وقال البولاني في بيان، "نناشد السيد رئيس الوزراء لتوجيه وزارة النفط بشمول محافظة الديوانية ضمن جولة التراخيص".

وعزا البولاني ذلك "كونها من المحافظات الاشد فقرا".

وأعلن السوداني قبل أيام، عن قرب التوقيع على الجولة السادسة التي تستهدف رُقعاً مهمةً لحقول الغاز الطبيعي، وأكد أن الاستثمار في الغاز سينهي الهدر في الثروة الغازية التي تكلفُ العراقَ سنوياً ما يقارب 4 مليارات دولار.