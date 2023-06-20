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رسمياً.. نهاية أزمة جافي مع "الليجا"

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بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت رابطة الليجا تسجيل جافي ضمن الفريق الأول لبرشلونة، وسيحمل القميص رقم 6.

وتم تفعيل العقد الجديد الذي وقع عليه اللاعب مع ، حتى حزيران 2026، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وكان برشلونة قد جدد عقد جافي حتى 2026، وتم تسجيله بقرار احترازي من المحكمة التجارية، وذلك بعد أن رفضت رابطة الليجا تلك الخطوة.


وقدمت الرابطة دعوى قضائية ضد تسجيل عقد جافي، لأن برشلونة تجاوز الحد الأقصى للرواتب، وتم قبول الدعوى القضائية.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد جافي القديم مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم تفعيل العقد الجديد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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