انت الان تتابع خبر رسمياً.. تحديد موعد النسخة المقبلة من كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار رئيس الاتحاد القاري، أليخاندرو دومينجيز، في بيان "سعداء بالإعلان رسميا عن موعد افتتاح ونهاية بطولة كوبا أمريكا 2024، نسخة جديدة سندعو فيها للاحتفال ولعيش الشغف".

كما أوضح الاتحاد المنظم للعبة في القارة اللاتينية أنه "بالتعاون مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، في مرحلة اختيار المدن والملاعب التي ستحتضن البطولة الأكبر في القارة".



ومن المنتظر أن "تشهد النسخة الجديدة مشاركة 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، بالإضافة لتوجيه الدعوة لستة منتخبات من الكونكاكاف".

وستجمع النسخة ال48 من البطولة للمرة الثانية في تاريخها 16 منتخبا، كما حدث في نسخة 2016 التي أقيمت أيضا في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن "يتم اختيار منتخبات الكونكاكاف الستة المشاركة في كوبا أمريكا من بطولة دوري أمم الكونكاكاف التي يشارك فيها 41 منتخبا".