شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. ممثل جمعية شباب الأعمال يطالب بتفعيل قوانين دعم الصناعة والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس فادي اسماعيل رئيس لجنة الخدمات بجمعية شباب الأعمال، إن التوجيهات السياسية حققت نتائج ملموسة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار الصناعيين، مشيرا إلى أن هناك 4 محاور لتوسيع قاعدة الصناعة وتحقيق المستهدفات المطلوبة للدولة، وهى إنشاء البيئة الداعمة من خلال تفعيل القوانين لصغار المستثمرين، بالإضافة إلى تمكين المشروعات الصغيرة المتوسطة من الدراسات الكافية للوصول لمرحلة الاستدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم، الثلاثاء؛ لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب إسماعيل بتحفيز المستثمرين للصناعات الابتكارية، وحل مشكلة تمويل لمستلزمات الانتاج ودعم رواد الاعمال الصناعيين، وضرورة فتح أبواب التعاون بين القطاع الخاص والدولة في الصناعات التكنولوجية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.