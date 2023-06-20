شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على اتفاق بـ500 مليون دولار لمشروع توسيع تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها مساء اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، يهدف المشروع إلى زيادة تغطية وفاعلية تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة إلى الشمول الاقتصادي.