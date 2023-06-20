مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة: الحكومة تصدر قرارات سريعة ومواكبة للحوار الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، أن هناك ضرورة لدعم المستثمرين الصغار والمستثمر المحلى، وأن تكون هناك نظرة من الحكومة للمستثمر المحلى.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، في تصريحات لبرنامج الحوار الوطني، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "الصناعة كى تقوم تحتاج لمجهود كبير من الدولة، وهذا ما تفعله مبادرة ابدأ، وهناك تذليل عقبات كثيرة لدعم الصناعة".

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة: "لدينا 22 قرارًا صدروا من المجلس الأعلى للاستثمار، ومن خلالها تم إزالة العديد من المعوقات منها تراخيص إنشاء المصانع، وهناك حراك كبير حول الصناعة والاستثمار، والحكومة تصدر قرارات سريعة ومواكبة للحوار الوطني".