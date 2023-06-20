شكرا لقرائتكم خبر عن الطماوي: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي نقلة نوعية في تاريخ العمل التطوعي التنموي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و مكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية و الخطة و الموازنة ستعقد اجتماعاً بعد ظهر غداً الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف الطماوي أن مشروع القانون سيحدث نقلة نوعية كبيرة في العمل التطوعي التنموي

وأوضح وكيل تشريعية النواب أن مشروع القانون يستهدف إنشاء ( تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي)، ويكون غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.

وأكد أن مشروع القانون يهدف قيام التحالف علي إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.