"اقتراحات النواب" توافق على إنشاء جامعة تكنولوجية بدار السلام في محافظة سوهاج

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بإنشاء جامعه تكنولوجية بدار السلام بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور أحمد الصباغ، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وطه حمدي ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، وأحمد القاضي نائب محافظ سوهاج.

وقال "قورة" خلال عرض الاقتراح برغبة، إن جنوب الصعيد في حاجة ماسة لإنشاء جامعة تكنولوجية، ولا يخفى عليكم ما للتعليم التكنولوجي من أهمية في هذه الآونة.

وأوضح "قورة" أن إنشاء الجامعة التكنولوجية في جنوب الصعيد أمراً هاما لتخريج الكوادر المدربة والماهرة والقادرة على تطوير الصناعات التكنولوجية في إقليم جنوب الصعيد والذي يحفل بالعديد من المنشآت والمناطق الصناعية الكبرى، والتي هى بحاجة مؤكدة لتدعيمها بأيدي عاملة مُدربة وماهرة من أبناء الصعيد والذين يشتاقون لأن يكون لهم جامعة تكنولوجية قريبة من نطاقهم الجغرافي.

وأرجع " قورة " اختيار مركز ومدينة دار السلام كمقر لإنشاء الجامعة بأنه جاء وفقاً لاعتبارات مختلفة كون هذا المركز يقع في الجانب الشرقي لمحافظة سوهاج وفي ملتقى مراكز شمال محافظة قنا مع مدن ومراكز البر الشرقي لمحافظة سوهاج، والذي يمثل نسبة 85% من مساحة سوهاج وهو ما سيسهم في إعادة التوازن الديموغرافي وسيخفف الضغط على سوهاج المدينة والتي اكتظت بالعمران.