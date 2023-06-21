انت الان تتابع خبر "الهجوم المضاد".. تعليق أمريكي مثير يخص الخسائر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت سينغ للصحفيين تعليقا على خسائر الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد: "منذ بداية الصراع أخذت واشنطن في الاعتبار الخسائر التي ستقع في صفوف القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، وهذا أمر طبيعي ومحزن في آن واحد فالخسائر جزء لا يتجزأ من الحروب".وأكدت أن واشنطن أدركت منذ البداية بأن الهجوم المضاد الأوكراني سيكون صعبا، لكنها تعتقد أن كييف لديها الأسلحة اللازمة لتحقيق النصر.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ 4 من يونيو الجاري، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيا وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيا.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.