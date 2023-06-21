شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يبحث اليوم التوسع بمنافذ الجمعيات الاستهلاكية لمواجهة جشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعين لها اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة منها طلبى الإحاطة المقدمان من النائبة سارة النحاس، بشأن إعادة النظر للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئوية، وجمعياتها العمومية.

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين الكاتب، بشأن التوسع في تشغيل منافذ الجمعيات الاستهلاكية المنتشرة بأنحاء الجمهورية للسيطرة على جشع التجار، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودورها في التخفيف وكبح جماح الأسعار.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم قيام مطحن سلندرات كفر الدوار شمال البحيرة وسط وغرب الدلتا بصرف مستحقات صغار المربين من الردة اللازمة لتغذية الحيوانات وصرف الحصص للشركات الخاصة إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق، بشأن قيام وكيل وزارة التموين بإلغاء التوكيلات المثبتة في الشهر العقاري وهناك العديد من المخالفات في موضوع توزيع الردة.

وتبحث اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن زيادة أسعار طن الردة المستخرجة من القمح بشركات المطاحن التابعة لوزارة التموين وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن انتشار بيع الردة في السوق السوداء وتوقف بيعها في مطاحن سوهاج بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن التظلم من قرار وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بإيقاف أي موافقات صادرة بصرف وتوزيع النخالة لمن هم من خارج محافظة الإسكندرية لمربي الماشية وشركات الأعلاف.