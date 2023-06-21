شكرا لقرائتكم خبر عن خطة "النواب" تناقش اليوم توفير اعتمادات لاستكمال الصرف الصحى بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعين لها اليوم الأربعاء الأول لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن توفير دعم مالي لمحافظة دمياط بخصوص تغيير ماسورة مياه الشرب بطريق الكورنيش بمدينة الزرقا مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

فيما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الثانى طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش، بشأن توقف أعمال الصرف الصحي بأماكن تم اعتمادها وتوفير اعتمادات مالية غير كافية ببعض قري مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

فى سياق متصل تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم لمناقشة قرار وزير التعليم الكويتي بعدم ابتعاث الطلبة الكويتيين لمصر.