شكرا لقرائتكم خبر عن "الثقافة بالحوار الوطنى": نبحث آليات تسويق المنتج الثقافى وسبل وصوله للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الحوار الوطني جلساته في الأسبوع الرابع، الخميس، بانعقاد المحور المجتمعي، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة.

وتنظر لجنة الثقافة بالحوار الوطني، قضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية وما يرتبط بها من سياسات: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي.

وحول تلك القضية، قال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية: لا يمكن تمييز الرؤية المستقبلية للثقافة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية، فطبيعة العلاقة بينهما لابد وأن تكون قائمة على التعاون والتكامل وليس الصراع والاستبعاد.

وأشار إلى أنه من أجل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية بنوعيها، فهناك ضرورة لمراجعة السياسات الثقافية المتبعة بها وتقديم المقترحات لتطويرها فى ضوء مستجدات العصر، وستعمل اللجنة على البحث عن آليات أفضل لتسويق المنتج الثقافى، ولكيفية وصوله للجمهور المستهدف بكافة أنحاء الوطن فى إطار مفهوم العدالة الثقافية.

وأكد أن اللجنة تأمل فى تقديم القامات المشاركة فى الحوار لأفكار ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ، من أجل مستقبل ثقافى أفضل.