الصومال.. مقتل خمسة أشخاص بتفجيرين جنوبي البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل خمسة أشخاص وأصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة، الثلاثاء، جراء تفجيرين وقعا جنوبي الصومال.



وقال محافظ إقليم شبيلي السفلى (جنوب) محمد إبراهيم، في تصريح للتلفزيون الصومالي الحكومي، إن "بلدة بريري بالإقليم شهدت تفجيرين بواسطة لغمين تسببا في مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة".



وأضاف إبراهيم، أن التفجير الأول استهدف دراجة نارية كان يستقلها مدني ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.



وأشار إلى أن التفجير الثاني وقع في لحظة تجمع عدد من المواطنين في موقع التفجير الأول، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بجروح تم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة مقديشو.



واتهم محافظ الإقليم مقاتلي حركة "الشباب" بالوقوف وراء التفجيرين.



وتعاني الصومال من خطر الانتشار الالغام ومخلفات الحرب، حيث أشار تقرير الأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي بأن أكثر من 1200 صومالي قتلوا بسبب ذخائر غير المتفجرة بما في ذلك الألغام والعبوات الناسفة.

