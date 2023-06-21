شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح جهود الدولة لدعم منظومة التعليم وزيادة بناء الفصول الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الأرقام والإحصائيات تعكس بشكل واضح تطورات ملحوظة في مؤشرات دعم منظومة التعليم؛ فقد بلغ حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم عقب ثورة 30 يونيو وحتى عام 2022 ما يزيد على تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 158% مقارنةً بذات المدة الزمنية السابقة، والتي تمتد من 2006 إلى 2013، وفق ما جاء بتقرير حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصري في مجال الخدمات التعليمية، والصادر عن وزارة التخطيط في يونيو 2022.

ولفتت إلى أنه ارتفعت معدلات بناء الفصول بزيادة كبيرة؛ إذ سجلت أعداد الفصول في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي أكثر من 463 ألف فصل، بعد أن كانت أعداد الفصول نحو 54 ألف فصل إبان ثورة 30 يونيو، والجدير بالذكر أن بناء الفصول خلال العشر سنوات الماضية كان ضمن خطة محددة تستهدف بالدرجة الأولى إتاحة التعليم بالمناطق المحرومة من المدارس، علاوة على خفض كثافات الفصول في المناطق المكتظة بالسكان.

وقد أوضح تقرير وزارة التخطيط عن إنجازات التنمية البشرية في قطاع التعليم أن تكلفة برامج هيئة الأبنية التعليمية منذ عام 2013 وحتى عام 2022 قد بلغت 52.4 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ أكثر من 7000 مشروع إنشاء مبنى مدرسي بإجمالي 108917 فصلًا في محافظات: الدلتا، والصعيد، والقاهرة الكبرى، والمحافظات الحدودية، ومدن القناة، وسيناء، بنسب قدرها 42%، و34%، و18%، و 6% على التوالي من إجمالي تكلفة برامج الإتاحة بالمناطق المحرومة من التعليم.

وكشفت الدراسة أن زيادة مخصصات قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي تمتد ضمن الموازنة المالية الجديدة 23/2024، وتبلغ نحو 305 مليارات جنيه، بمعدل نمو قدره 19%.