شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية اتفاقية استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء قبل مناقشتها بـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الشئون الإفريقية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.

وفي هذا الصدد، نستعرض الهدف وأهمية الأتفاقية :

1- تهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الإفريقية في مجال الفضاء وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل الإسراع في عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتحسين رفاهية المواطن الافريقي.

2 تسهم هذه الاتفاقية في دعم صناعة الفضاء فى مصر والتي سيكون لها دوراً بارزاً في دعم الاقتصاد القومى من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة والمرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الافريقية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة افريقيا 2063 .

3- يُعد إنشاء وكالة فضاء إفريقية خطوة للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المعتمدة على المعرفة فى إفريقيا، وبعد نجاح جمهورية مصر العربية في استضافة مقر الوكالة تأكيد لمكانة مصر فى القارة الأفريقية والمراهنة الإفريقية على الدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى مجال الفضاء والاستشعار عن بعد، واستخدام تكنولوجيا الفضاء فى تحقيق التنمية المستدامة في القارة.