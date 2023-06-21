شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تواصل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة وتسير اليوم 13 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، 13 رحلة جوية لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام بواقع، 9 رحلات القاهرة - جدة، 4 رحلات القاهرة- المدينة لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والأثار ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ووزارة التضامن وحجاج قرعة دمياط وتضامن القليوبية والبحر الأحمر وأسيوط والمنيا والترانزيت وحج أفراد وأجانب وتأشيرات العمل.

ومن المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا العام ما يقرب من 35 ألف حاجاً إلى الأراضي المقدسة علي متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلي جدة و 72 رحلة جوية إلي المدينة المنورة لنقل 11000 حاجا من حجاج القرعة و 5300 حاجا من حجاج التضامن التجتماعي والهيئات والجمعيات و5000 حاجا من حجاج السياحة والأفراد، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاجًا من حجاج باماكو بدولة مالي علي متن 24 رحلة جوية و 3000 حاجًا من الحجاج الفلسطنيين علي متن 10 رحلات جوية.