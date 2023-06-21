شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على اتفاقية بقانون للبحث عن البترول بمنطقة رأس العش بخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس النواب، نهائيا، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس (ج.م.ع).

كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس (ج.م.ع).

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن الاتفاقية تساهم بقوة فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الجديدة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، وتكثيف الأنشطة البترولية لزيادة معدلات الإنتاج لمواجهة التحديات العالمية، ويُبشر بمناطق واعدة جديدة للبحث عن البترول بالدولة.