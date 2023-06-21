شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على قوائم التخفيضات الجمركية باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ في AFCFTA الجريدة الرسمية.

واكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الإفريقية بمجلس النواب أهمية هذا القرار من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل مع الاشقاء الافارقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية ، بالاضافة الى جذب وتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبى ، وازالة العوائق امام التجارة وتيسيرها وتعزيز التنمية المستدامة

ويهدف القرار الى نشر قوائم التخفيضات الجمركية وكذا الملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية

كما تهدف الى إحكام مجالات التعاون في موضوعات تحرير التجارة السلعية، وتجارة الخدمات، والاستثمار، ىوتنظيم المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة الى احكام تسوية المنازعات حيث ضم الاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي (55) دولة بعد أن تم الانتهاء من التفاوض بين الدول الأعضاء بشأن الاتفاق الاطاري، والثلاثة بروتوكولات المنبثقة عنه (بروتوكول التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، وتسويةالمنازعات) والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 4/ ۲۰۲۱

ويتضمن الاتفاق مواداً تقضي باعداد ملاحق تعد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق الاطاري، تتضمن الالتزامات المترتبة عليه وفيما يتعلق ببروتوكول التجارة في السلع فيندرج تحته ملاحق خاصة بجداول التخفيضات الجمركية والقيود الفنية على التجارة والترانزيت، ويهدف الاتفاق الى إعداد جداول التخفيضات الجمركية بناء على المنهجية المعتمدة والتي تقضي بتحرير التجارة في السلع من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية حيث أفادت وزارة التجارة والصناعة بأنه تم الانتهاء بين الدول الأعضاء من التفاوض بشأن تلك الملاحق وبالتنسيق مع الجهات الوطنية الفنية المعنية.