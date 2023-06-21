شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على استضافة مصر مقر وكالة الفضاء الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023 على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.

وتهـدف الاتفاقيـة إلى تعزيز وتنفيـذ السياسـة والاستراتيجية الأفريقيـة فـي مجـال الفضاء وتعزيز أنشطة توظيـف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتهـا مـن أجـل الإسراع في عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتحسين رفاهية المواطن الأفريقى.

وتسهم هذه الاتفاقيـة فـي دعـم صـناعة الفضاء في مصر، والتي سيكون لها دور بارز فـى دعـم الاقتصـاد القـومي مـن خـلال دعـم وتنشيط الصناعات الصغيرة، والمرتبطـة بتكنولوجيـا الفضـاء، كمـا أن بيانـات الأقمـار الصناعية فـي وكالـة الفضاء الافريقيـة ستسهم في تحقيـق أهـداف التنميـة المستدامة وأجندة أفريقيـا، وقد وقعت مصر والاتحاد الأفريقي اتفاقية استضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، وكانت مصر قد تقدمت بطلب للاتحاد الأفريقي لاستضافة مقر الوكالة، ووفق على الطلب أثناء القمة الأفريقية في فبراير عام 2019.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن وكالة الفضاء الأفريقية في دعم صناعة الفضاء في مصر والتي سيكون لها دور بارز في دعم الاقتصاد القومى من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة والمرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الأفريقية ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا.