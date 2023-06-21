شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وثورة 30 يونيو.

وقال "جبالي" إنه يطيب لى فى هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيـج يتوافـدون مـن مشارق الأرض ومغاربها إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه بأسمى وأسماء أعضاء المجلس بالتهنئة القلبية للشعب المصرى الكريم و الأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب قـدوم عيـد الأضحـى المبارك، داعيا الله عز وجـل أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعوب العالم بالخير واليمن والبركات.

وأضاف "جبالي" أنه يتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة، احتفال مصر فى الثلاثين مـن شهر يونيو الجاري بالثـورة المجيدة التى سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعـــوب حيــن تنتفض لا يقف أما مها أى عائق.

ولفت "جبالي" إلي أن ثورة 30 يونيو غيرت مجرى أحداث التاريخ المصرى الحديث والمعاصر وكتبت بحروف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.