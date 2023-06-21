شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض يابانى للتغطية الصحية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (171) لسنة 2023، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بمبلغ 44 مليون ين ياباني، كقرض تنمية سياسات بغرض دعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/2/2023.

وقالت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى تقريرها عن الاتفاقية، إن هذه الاتفاقية في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود التنمية في مصر.

وقالت النائبة إيرين سعيد، إن مشروع التغطية الصحية الشاملة مشروع إنساني جدا وموجه بشكل مباشر للفئات الفقيرة.

وأكد النائب أحمد العرجاوى، عضو لجنة الشئون الصحية، أهمية هذه الاتفاقية، مشيرا إلى ضرورة دعم قطاع الصحة وتوصيل الخدمة الصحية لكل الفئات فى أى مكان.

وقال النائب رفعت داغر، إن أفضل استثمار هو الاستثمار فى البشر، والصحة أفضل استثمار بتوفير الخدمة الصحية للمواطنين، والأهم النظرة الشمولية لصحة المصريين، مؤكدا موافقته على قرار رئيس الجمهورية.