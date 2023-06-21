شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "طيران الإمارات" ضمن أفضل 5 شركات في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتلّت الخطوط الجوية السنغافورية المركز الأول، كأفضل شركة طيران في العالم لعام 2023، بينما احتلت شركة طيران الإمارات المركز الرابع، حسب استطلاع شركة "سكاي تراكس".

وتراجعت الخطوط الجوية القطرية إلى المركز الثاني، وجاءت شركة "أول نيبون" الجوية اليابانية في المرتبة الثالثة، وطيران الإمارات في المركز الرابع، تليها الخطوط الجوية اليابانية، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي فئة الطيران منخفض التكلفة، اختيرت إير آسيا الماليزية كأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة، بينما اختيرت سكوت للطيران أفضل ناقل جوي للرحلات الطويلة لنفس الفئة.

ووقع الاختيار على شركة خطوط دلتا الجوية كأفضل شركة طيران في أمريكا الشمالية، حيث احتلت المركز العشرين، لترتفع أربع نقاط عن العام الماضي. وكان أداء شركات الطيران الأوروبية أفضل قليلا، حيث جاءت الخطوط الجوية التركية في المركز السادس والخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" في المركز السابع.

وذهبت جائزة أفضل طاقم طائرة لجارودا إندونيسيا، بينما ذهبت جائزة أنظف شركة طيران إلى أول نيبون اليابانية.