شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلدية أم القيوين تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت دائرة بلدية أم القيوين إكمالها كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك في كافة قطاعاتها، وفق خطة عمل معتمدة لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة وزوارها خلال أيام العيد.

وقال مدير عام الدائرة أحمد ابراهيم عبيد، إن "كافة القطاعات في بلدية أم القيوين حريصة على توفير الخدمات التي تسهم في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، وفق خطة شاملة تفعل الدور الرقابي والتوعوي في كافة المنشآت الغذائية، من خلال تكثيف الزيارات والحملات التفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالضوابط الصحية المعتمدة".



وتشمل استعدادات البلدية نظافة وجاهزية مصليات العيد لتكون معدة بشكل تام لاستقبال المصلين، وتزيين الشوارع بالإضاءات الخاصة بالمناسبة، في حين ينفذ قسم الصحة العامة برنامجًا شاملًا يتضمن زيارات وحملات تفتيشية على المراكز الصحية ومراكز التجميل في الإمارة.



وحرصت بلدية أم القيوين على إعداد المقاصب بشكل مبكر وتجهيزها لاستقبال الذبائح بما في ذلك مقصب الخور، ومقصب السلمة، ومقصب الأبرق، ومقصب فلج المعلا، نظرًا للازدحام الذي تشهده خلال أيام العيد من كل عام، وبحيث يتم التأكد من سلامة الذبائح قبل وبعد الذبح من خلال فريق الأطباء البيطريين المتخصصين.