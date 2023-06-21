شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات يبحث ورئيس الكونغو تطوير التعاون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، في مجلس قصر البحر، رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث رئيس الدولة والرئيس دينيس ساسو، خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والكونغو، وفرص تطوير علاقاتهما، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية الحيوية، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويدعم التنمية والازدهار في البلدين.



كما تبادل رئيس الدولة ورئيس جمهورية الكونغو وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.