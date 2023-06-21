انت الان تتابع خبر المخلفات الحربية .. خطر يهدد حياة المواطنين وعائق امام انجاز المشاريع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خلفت حروب العراق ابان حقبة الثمانينيات مساحات واسعة ملوثة بالالغام تحديدا في محافظة البصرة وبحسب مختصين فان التلوث بالألغام والمقذوفات الحربية يمثل خطراً يهدد حياة المواطنين لا سيما المناطق القريبة من المواقع الملوثة، حيث خلفت حروب القرن الماضي مساحات واسعة من الألغام تبلغ نحو الفين ومئة كيلومتر مربع.

ووفقا للاتفاقات الدولية التي وقعها العراق نحو خلو اراضيه من الألغام والمقذوفات الحربية عام الفين وثمانية وعشرين تستعد وزارة البيئة لاطلاق حملة كبرى لتطهير مساحة ثلاثمئة وعشرة كيلومترات مربعة ضمن خمس عشرة منطقة في محافظة البصرة بعد إنجاز أعمال المسح التقني لها.

ومن جانبها دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة تؤكد التنسيق مع دوائر الإسناد الهندسي في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي لإطلاق عمليات التطهير خلال الايام المقبلة.

كما وتقع الاراضي المستهدفة في عمليات التطهير ضمن مشروع طريق التنمية الذي يعتبره خبراء اقتصاد من أهم المشاريع الاستراتجية التي تعمل الحكومة الحالية على تنفيذه لضمان تنفيذه بانسيابية من دون عوائق تذكر.