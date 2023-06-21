انت الان تتابع خبر اثنان منهم أجبرا رجل أعمال التوقيع على كمبيالات.. اعتقال 28 مبتزا في عدة محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا في محافظة بابل بالاستناد على الجهد الفني والميداني، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على (3) متهمين، اثنان منهم استخدما امرأة لاستدراج رجل أعمال بغية ابتزازه من خلال تصويره في وضع مخل وإرغامه التوقيع على كمبيالات بقيمة نصف مليار دينار مقابل عدم نشر التصوير".وإلى محافظة نينوى وبكمائن محكمة تم "الإطاحة بـ (8) مبتزين ساوموا ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف ان "مفارزنا تمكنت من القبض على (7) آخرين متهمين بقضايا الابتزاز في محافظة الأنبار، منهم صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية سابقة، حيث تمكنت مفارزنا من التوصل الى عناوينهم بعد متابعة ميدانية دقيقة".