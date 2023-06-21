قدوم أكثر من مليون حاج خلال موسم الحج لهذا العام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قدوم مليون و421 ألفًا و804 حجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء.

عدد ضيوف الرحمن القادمين

وأوضحت الجوازات في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,360,364) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (222,553) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (58,794) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,646) حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

المسجد النبوي

نفذت وكالة شؤون المسجد النبوي، ممثلة فى الإدارة العامة للحسبة، برنامجين تدريبيين بعنوان: "هدى النبى فى الدعوة"، و"مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".

وأوضحت الوكالة فى بيان، اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية أن البرنامجين، اللذين نُفذا عبر الاتصال المرئي، يهدفان إلى تعزيز المهارات اللازمة للتعامل مع قاصدى المسجد النبوى، وفق هدى النبى صلى الله عليه وسلم في الدعوة، إضافة إلى توضيح أبرز المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق الضوابط الشرعية على ضوء الكتاب والسنة.

المسجد الحرام والمسجد النبوى

في سياق متصل، استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة في وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، ضيوف الرحمن القادمين عبر صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، ضمن مبادرة "حفاوة" التي أطلقتها الرئاسة.

وبيَّن وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسى عادل بن عبيد الأحمدى، أن هذا الوجود يأتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ليعكس اهتمام المملكة بضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات تسهيلًا لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

السعودية تستقبل أكثر من مليون و300 ألف حاج

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية استقبال (1,342,351) حاجا خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,280,240) حاجاً ، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (57,463) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,648) حاجا.

وأكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.