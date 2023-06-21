برلمانيون عن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: يهدف لتوحيد الجهود

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القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب.

وفى هذا الإطار، قالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إن وجود قانون للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي سيكون دافع قوى لمزيد من الجهود المبذولة فى قطاع العمل الأهلي.

ومن جانبه، طالب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ينص القانون على حرية الجمعيات سواء فى الدخول أو التخارج من التحالف، موضحا أن ذلك يعظم من دور الجمعيات ويُعلي من شأن القانون ويؤكد على أن التحالف وطنى حقيقى يستهدف لتعظيم الاستفادة وقدرات العاملين بالجمعيات وخدمة الوطن بشكل أفضل.

وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية إصدار مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي والمقدم من النائب طارق رضوان.

وأشار النائب إيهاب الطماوي، إلى أن مشروع القانون يضمن تمكين جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي من التعامل بشكل متوافق ومتكامل مما يعظم الاستفادة من إمكانياتها بما يعود بالنفع العام على المواطن المصرى.

كما أكدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنه على الرغم من دور المجتمع المدنى إلا أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي استطاع أن يكون له فضل كبير خلال الفترة الأخيرة ودور ملموس للمواطنين وخاصة الفئات البسيطة، مشددة على ضرورة أن يكون هناك قضايا كبيرة يتبناها التحالف للقضاء عليها، على سبيل المثال قضية محو الأمية لتحصيل نتائج كبيرة على أرض الواقع، ومن ثم على التحالف أن يتبنى قضايا بذاتها لتعم الفائدة.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع القانون يؤكد الحاجة لمشروع قانون منظم للجهود المبذولة فى ملف العمل الأهلى، ودعوة رئيس الجمهورية للتحالف الوطنى تأكيد على أهمية الجهود التى يقوم بها العمل المدنى فى دعم ومساندة الجهود المبذولة فى هذا الملف على وجه التحديد.

وأكدت النائبة، نانسى نعيم، إن الحاجة ملحة لوجود تشريع للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتوحيد الجهود المبذولة فى ملف العمل الأهلى.

وقال النائب طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن فكرة التحالف بدأت فى مارس وتم التوافق على توقيع بروتوكول تعاون، وهناك جهد ملموس على الأرض، وذلك من خلال توفير مساهمات بناء على قاعدة بيانات دقيقة ووفر التحالف 14 مليار جنيه، للأسر البسيطة سواء فى شكل دعم مباشر أو مشروعات صغيرة.