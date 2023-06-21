شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تفتح ملف تحريك أسعار زيوت المحركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة حسام عوض الله عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بتحريك أسعار زيوت المحركات وعدم توافرها بالأسواق.

وأكد حسام عوض، أن الظروف العالمية وارتفاع أسعار الطاقة لا شك انعكس على الأسعار داخليا، ولكن لابد من التوصل لحلول مع التأكيد على أن كافة السلع والمنتجات موجودة رغم توقف خطوط الإمداد عالميا حتى الآن، مطالبا بضرورة التزام المصنعين بتنفيذ العقود التى تمت مع الشركات.

وأشار عوض الله إلى أن دور النواب هو متابعة ما يدور بالشارع ومشاكل المواطنين والمستثمرين على حد سواء والعمل مع الحكومة على حل تلك المشاكل.

واستعرض عمرو القطامي طلب الإحاطة المقدم منه بشأن شكاوى المواطنين تحرك أسعار زيوت المحركات وعدم توافرها بالأسواق، مؤكدا أن هناك مشاكل مع المتعاقدين مع الجمعية التعاونية التابعة لوزارة البترول، حيث لم تلتزم بالتعاقدات ولابد من متابعة الشركة ومراقبتها لأن هذا الأمر أثر علي المستثمرين في قطاع المعدات.

وطالب القطامي بضرورة وجود حل للأزمة مع ضرورة قيام رئيس الشركة بفحص الشكاوى، موضحًا أن هناك أكثر من 89 شركة تقدمت بشكوى للشركة والمشاكل مستمرة وهناك زيادات في أسعار زيوت المحركات.

وعلق ناصر شومان رئيس مجلس إدارة الشركة التعاونية للبترول قائلا، إن التغيير فى سعر صرف الدولار هو سبب زيادة أسعار الزيوت، وتوجد قلة فى توريد إضافات الزيوت التى تأتى من الخارج، خاصة فى ظل أزمة نقص الدولار.

وأضاف، رئيس الشركة التعاونية، أن مبيعات الشركة زادت رغم وجود فجوة فى السوق، وذلك نتيجة وجود مخزون، وأكد أن الشركة رفعت الأسعار ووصلت إلى زيادة 47 %.

وتابع رئيس الشركة، أن المصنع لديه مدخلات وإضافات ارتفعت أسعارها كلها بنسب كبيرة، وهذا سبب آخر فى ارتفاع الأسعار.

وتساءل النائب عمرو القطامي مقدم طلب الإحاطة، عن سبب الزيادة كل فترة بدون داعى، وعدم التزام الشركة مع العملاء فيما يخص الكميات.

ورد رئيس الشركة التعاونية، أن مصر للبترول لا تنسى دورها المجتمعي، ولا تبحث عن الربحية ولكن تريد أن نتحمل أعباء الزيادات دون حدوث خسارة للشركة، مؤكدا أن التعاقدات المباشرة للعملاء الصناعيين، لا توجد بها مشاكل.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تعاملت بالفعل مع المشاكل التي حدثت وهو ما نفاه عمرو القطامي، الذى أكد أن النواب هم صوت الشعب ولذا يجب التأكيد على وجود آليات تنفيذية للتعامل مع المسؤولين عن توزيع الكميات للمتعاقدين مع الشركة، منعا لحدوث مشاكل، محذرا من تداعيات هذا الأمر، وأن يتسبب موظف فى هلع فى السوق، بسبب عدم وجود تحرك من الشركة، وأن بعض المستثمرين بدؤا فى إغلاق منشآتهم بسبب هذه المشاكل.

وقال النائب محمد الجبلاوى إن المنظومة الإدارية بالشركة التعاونية للزيوت بها مشاكل، ويوجد خلل إدارى واضح، ويجب أن تتحرك الشركة لمواجهته، مطالبا بالحزم مع الموظفين.

وأكد النائب عمرو القطامي أن تحركات الشركة تؤثر على الاقتصاد، ويجب أن يحدث تغيير فى سياسة الشركة، منوها أن الزيادة الأخيرة فى الأسعار علم بها الموظفين داخل الشركة، وتم تجميع كل المنتجات داخل المخازن حتى يتم البيع بالسعر الجديد.

وأوصت لجنة الطاقة والبيئة في نهاية الاجتماع بضرورة حل الشكاوى التى تقدم بها النواب ممثلين عن الشعب المصرى.