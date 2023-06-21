اخبار العالم

التربية تعلن تغيير جدول امتحانات المرحلة الاعدادية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر التربية تعلن تغيير جدول امتحانات المرحلة الاعدادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه "سيكون امتحان مادة اللغة الإنكليزية للفرع الأحيائي في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥، ويكون امتحان مادة اللغة الفرنسية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/١٧".

وأشارت إلى أنه "ستبقى امتحانات بقية المواد كما هو معلن في الجدول بدون أي تغيير ولكافة الفروع والدراسات".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا