انت الان تتابع خبر التربية تعلن تغيير جدول امتحانات المرحلة الاعدادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه "سيكون امتحان مادة اللغة الإنكليزية للفرع الأحيائي في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥، ويكون امتحان مادة اللغة الفرنسية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/١٧".

وأشارت إلى أنه "ستبقى امتحانات بقية المواد كما هو معلن في الجدول بدون أي تغيير ولكافة الفروع والدراسات".

