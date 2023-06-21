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انت الان تتابع خبر التربية تعلن تغيير جدول امتحانات المرحلة الاعدادية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه "سيكون امتحان مادة اللغة الإنكليزية للفرع الأحيائي في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥، ويكون امتحان مادة اللغة الفرنسية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/١٧".
وأشارت إلى أنه "ستبقى امتحانات بقية المواد كما هو معلن في الجدول بدون أي تغيير ولكافة الفروع والدراسات".
وأشارت إلى أنه "ستبقى امتحانات بقية المواد كما هو معلن في الجدول بدون أي تغيير ولكافة الفروع والدراسات".