5 شروط للقبول بمرحلة البكالوريوس بالجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجامعي ١٤٤٥هـ

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الجامعة السعودية الإلكترونية شروط القبول والتقديم للالتحاق بالجامعة لدرجة البكالوريوس من العام الجامعي الجديد ١٤٤٥هـ، بالتزامن مع إعلان عمادة القبول وشؤون الطلاب موعد الالتحاق بها والرابط الخاص بالتقديم.

موعد تسجيل المقررات الدراسية للماجستير في الفصل الدراسي الصيفي هذا العام

ونشرت الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها تبدا استلام طلبات الالتحاق بمرحلة البكالوريوس ابتدءًا من يوم الأربعاء الموافق ١ محرم ١٤٤٥هـ / ١٩ يوليو٢٠٢٣ م وينتهي التقديم يوم الأحد الموافق ١٢ محرم ١٤٤٥هـ / ٣٠ يوليو٢٠٢٣ م.

الجامعة السعودية الإلكترونية ..معايير القبول لمرحلة البكالوريوس

يتم القبول في الجامعة بشكل تنافسي بحسب النسبة الموزونة ووفق المقاعد المتاحة على أن يحقق المتقدم الشروط التالية:

أن يكــون المتقــدم ســعودي الجنســية، أومقيمًا إقامــة نظامية سارية المفعول في المملكة العربية السعودية. أن يكــون المتقــدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مــن داخل المملكــة أو من خارجها. أن يكون المتقدم للبرامج الأكاديمية في كلية العلوم الصحية حاصلًا على الثانوية العامة مسار علمي. لا يشترط لقبول الطالب أو الطالبة سنوات محددة للتخرج من الثانوية العامة او ما يعادلها. أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

شروط المفاضلة.. الجامعة السعودية الإلكترونية

أن يكون المتقدم حاصًا على درجة سارية المفعول في اختبار القدرات العامة حسب ما تحدده هيئة تقويم التعليم والتدريب او الجهة المقدمة للاختبار.

ام يكون المتقدم حاصا على اختبار اللغة الإنجليزية STEP أو IELTS، بدرجة سارية المفعول حسب ما تحدده هيئة تقويم التعليم والتدريب او الجهة المقدمة للاختبار.

وشددت الجامعة أن الحصول على درجة الاختبارات المعيارية يدعم طلب المتقدم في المفاضلة، ولا يعتبر شرطًا أساسيًا في التقديم على الجامعة.

وأكدت الجامعة أنه سيتم القبول بشكل إلكتروني عبر بوابة القبول والتي سيتم تفعيل الرابط الخاص بها في الساعات الأولى من يوم التقديم، مشيرة أن الجامعة تعتمد نظام "التعليم المُدمج" الذي يجمع بين الحضور التقليدي والإلكتروني، ونسبة المحاضرات المباشرة 33% بما يعادل يوم أو يومين في الأسبوع للبكالوريوس ويومين بالشهر للماجستير.

يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية أوضحت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنها تقع في مدينة الرياض، وتوسعت في افتتاح مراكز تعليمية في المناطق وفقًا للخطة المعتمدة للجامعة.