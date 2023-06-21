الصيادون يرفضون"الكزره" فى موريتانيا ويطالبون رئيس البلاد بسرعة التدخل للحل

ياسر رشاد - القاهرة - احتج عشرات من الصيادين في دولة موريتانيا، اليوم الأربعاء، رفضًا العمل خلال 15 يومًا من الشهر الجاري، معتبرين ذلك خرقًا للتوقيف البيولوجي المعروف تقليديا بـ"الكزره".

اقرأ أيضا .. حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وموريتانيا (شاهد)

وقال سيد محمد أحميدة، أحد الصيادين في البلاد، إن فترة 15 يومًا تعد مكسبا للصيادين منذ 17 عامًا، مضيفًا بأنه أصبح شرعيا والآن يتنازع من قبل وزارة الصيد بشكل تدريجي.

اقرأ أيضا .. السفير المصري بموريتانيا يؤكد أهمية علاقات البلدين

وأعرب محمد، عن رفضهم المطلق لهذه الخطوة، ووقوفهم من أجل حمايتها، واصفا بلاغ الوزارة الأخير يعد سخرية للصيادين، حسبما صرحت المواقع المحلية في البلاد.

وأضاف أحد الصيادين في البلاد، أن اختراق التوقيف البيولوجي بـ" الكارثة" علي القطاع، مشيرًا إلي أن الصيد يتاح لمجموعة من المحددين ويحرم الآخرون منها.

ولفت إلي أن استمرار اختراق التوقيف يشكل خطورة علي الأسعار والصيادين، موضحًا بأن مضايقتهم في مصدر رزقهم الوحيد ينبغي أن يتوقف، مطالبا الرئيس محمد ولد الغزواني، بسرعة التدخل في تلك القضية لاتخاذ قرارات تشفي غليلهم، تحديدًا بعد الضرر الذي وصله إليها جراء فرض الزيوت عليهم من قبل محطات الوقود في ميناء الصيد التقليدي، مشيرًا إلي أن يجب إنصافهم.

يذكر أن العلاقات المصرية الموريتانية تتسم بالتميز المتواصل على مر التاريخ، وتحرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع موريتانيا في مختلف المجالات.

وكشف تقرير عرضته فضائية "اكسترا نيوز" تقريرا مفصلا عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وموريتانيا.

وجاء التقرير على النحو التالي:

- 11.3 % ارتفاعا فى قيمة التبادل التجارى بين البلدين خلال 2022.

- سجل التبادل التجارى 42.9 مليون دولار.

- سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى موريتانيا 41.1 مليون دولار.

- زادت الصادرات المصرية لموريتانيا بنسبة 7.3%.

- بلغت قيمة الاستثمارات الموريتانية فى مصر 512 ألف دولار.

- ارتفعت الاستثمارات الموريتانية بمصر بنسبة 50.20 % في عام واحد.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، بمطار القاهرة الدولي، الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام، ثم اصطحب الرئيسَ الموريتاني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، وثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصةً فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات.

وتم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والأفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خاصةً السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة