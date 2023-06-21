شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الإصلاح المالى بالحوار الوطنى: تأجيل مناقشة الدين العام للجلسة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى، إن اللجنة أجلت مناقشة الدين العام إلى الجلسة المقبلة.

وأضاف خليل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن مصر بها 59 هيئة يخسر منهم الكثير، لكن الدولة تعول كثيرا على هيئة قناة السويس، ليس فقط كممر ملاحي، متابعا: "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعدة جدا، وتتم فيها استثمارات كبيرة".

وأوضح مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني: "نناقش في الحوار الوطني تنمية إقليم قناة السويس بشكل كامل، حتى يكون قاطرة اقتصاد مصر، ولدينا قانون استثمار جيد في وقت نحتاج فيه حزمة استثمارات كبيرة".

وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تتجه إلى إلغاء الدعم عن المواطنين، بقدر تخفيف فاتورة الدعم حتى يصل إلى مستحقيه، موضحا: "نرشد الدعم للتخفيف على الموازنة العامة ونحن نريد أن نزود الدعم لمن يستحق".

وأكد: "نناقش مصروفات الدين والتشغيل والفوائد، وأمور الإنفاق على التعليم لبناء الإنسان المصري جيدا، كما نتطرق إلى أمر الصحة، وكل ما يتعلق بها، بالإضافة إلى صندوق تطوير العشوائيات لزيادة الأرقام المخصصة له للقضاء على العشوائيات في مصر لوضع الإنسان المصري في حياة كريمة حقيقية".

ولفت طلعت خليل إلى أن ما تم مناقشته داخل اللجنة فيما يخص الدعم ليس رفع الدعم على المواطن، ولكن بهدف جعل المواطن شريك في التنمية وليس عبء على الدولة، وبالتالي عملية الدعم يتم توزيعها بشكل مختلف، لاسيما وأن هناك 65% من عدد السكان تحت سن الأربعين، بالتالى نحن فى احتياج إلى مشروعات تستوعب كافة الناس، لتحسين إيراداتهم في ظل الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى التصدير للخارج لتوفير حصيلة دولارية كبيرة.