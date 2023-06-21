مُستوطنون إسرائيليون يقتحمون بلدة في "رام الله" ويحرقون منازلها وسياراتها.. وتحرك عاجل من الخارجية المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، بلدة "ترمسعيا" شمال مُحافظة رام الله، وسط الضفة الغربية، وأحرقوا 30 منزلا و60 سيارة على الأقل، قبل استشهاد شاب واحد على الأقل برصاصهم.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، إن هناك 12 مصابًا بالرصاص الحي، ارتقى من ضمنهم الشاب عمر قطين (27 عامًا)، بالرصاص في الصدر.

وأضافت المصادر لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الهجوم الذي جاء مُفاجئًا في البلدة "النائية"، أدى إلى تقطع السبل بالسكان المُسالمين، داخل منازلهم التي أضرم المستوطنون النار بها.

وقال شهود عيان من البلدة إن جنود جيش الاحتلال وقفوا مُتفرجين على المستوطنين وهم يضرمون النار بالمنازل وبالسيارات، وهم يعيثون خرابا ودمارًا في البلدة، الواقعة قرب الطريق السريع "60" الذي شهد بالأمس إطلاق نار في محطة وقود أسفر عن مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين، قبل استشهاد منفذيه الاثنين.

مصر تطالب بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الاسرائيليين

من جانبها، طالبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء ٢١ يونيو الجاري، بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب عدد كبير من الممتلكات دون تدخل من جانب السلطات الإسرائيلية.

وأكدت مصر على رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، منوهةً إلى أنها سبق وأن حذرت من مخاطر وتداعيات التصعيد المستمر من جانب إسرائيل، وآخره اقتحام مدينة جنين منذ يومين وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات في حلقات عنف متتالية.

وشددت جمهورية مصر العربية على ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فورى حقناً للدماء، ومنعاً للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة، وكي تتمكن مساعي وجهود التهدئة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية من تحقيق أهدافها.