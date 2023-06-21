شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى يستعرض أجندته التشريعية فى ملتقى الأحزاب السياسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الحمهوري، إن حزبه تأسس في عام 2012، كأحد الأحزاب التي أفرزتها ثورة يناير، مشيرا إلى أنه منذ تأسيس الحزب وكان معارضا للإخوان وسياسة هذا التيار.

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».

وتطرق " أبو هميلة"، إلى الحديث عن الأداء البرلماني لحزب الشعب الجمهوري، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للأداء البرلماني "شاركنا في معظم القوانين التي صدرت عن مجلس النوب، وأبدى الحزب رأيه في أكثر من 70 تشريعا، كما قدم العديد من المقترحات في تشريعات أخرى".

وحول الأجندة التشريعية لحزب الشعب الجمهوري خلال الفترة المقبلة، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إلى أن حزبه يجهز حاليا لاقتراح بعض القوانين، وأهمها قانون تنظيم الجامعات، إضافة إلى قانون حرية تداول المعلومات.

من جانبه، قال أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب يعتمد على مبادئ العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أنه بعد الإعداد الدقيق تمكن الحزب من الإنتشار بمقراته على مستوى الجمهورية، ونظم العديد من الدورات وورش العمل لأعضاءه.

ولفت الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهورى، إلى أنه تم عقد العديد من ورش العمل لمناقشة وتقييم الأداء النيابي لنواب الحزب والأدوات الرقابية، موضحًا أنه تم عمل بروتوكولات عديدة مع عدد من الوزارات، كما سيتم خلال الفترة المقبلة بعقد دورات تدريبية للنواب واعضاء الحزب.

وأشار إلى أنه تم إعداد رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني، بمختلف المحاور التي يناقشها الحوار، كما نظم العديد من الصالونات لمناقشة القضايا التي يناقشها الحزب.

وحول الدور المجتمعي، أشار إلى أن الحزب يعمل على دعم مسيرة التنمية من خلال رؤية مصر 2030، ونفذ العديد من المبادرات في المجالات التوعوية والتنموية والخدمية والرياضية.